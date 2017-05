Buurt wil woningen en zorgfunctie in PC Hoofthuis

Het gebouw van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA uit 1984 staat op de nominatie voor verkoop, vanwege het zware financiële weer waarin de universiteit verkeert. Eerder werd ook het Bungehuis, even verderop in de straat, verkocht: het chique hotel Soho House vestigt zich er.



Een groep bewoners en ondernemers, verzameld in de vereniging STADonderDAK, wil tegengaan dat ook het uitgestrekte PC Hoofthuis, dat in 2015 werd uitgeroepen tot gemeentelijk monument, een hotel wordt. In plaats daarvan wil de vereniging dat het pand een 'duurzame en circulaire' transformatie ondergaat: van onderwijspand naar een verzamelpunt van wonen, werken en zorg. Studenten, starters en ouderen met een zorgbehoefte zouden in het pand komen te wonen, volgens het plan van STADonderDAK, waarbij gestreefd wordt naar een goede mix. Daarnaast biedt het pand ruimte voor startups en flexplekken voor zzp'ers.



Volgens STADonderDAK worden deze functies door de gemeente, ondersteund, al mogen er geen winkels aan de Singelkant van het gebouw komen. Door de hotelstop is het bovendien al minder waarschijnlijk dat het pand een hotel wordt.



