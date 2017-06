Buurt wil 30 kilometerzone in Witte de Withstraat

Het idee om de straat aan te pakken volgt op het besluit om tram 7 niet meer door de straat te laten rijden. Binnenkort worden de tramrails en de bovenleidingen verwijderd. Volgens initatiefnemer René Kamerling 'een kans op een veilige en groene leefstraat.'



Hij heeft zijn plan om van de straat 'de groene loper naar de Chasséstraat' te maken op de site van De Stem van West gezet, waar het inmiddels de steun krijgt van ruim 400 mensen. Daarmee komt zijn plan waarschijnlijk op de agenda van de bestuurscommissie van het stadsdeel.



Scooters

'De Witte de Withstraat is jarenlang niet meer geweest dan een verbinding tussen de Jan Eef en de Kinkerstraat, waar je zo snel mogelijk doorheen wilde zijn', schrijft Kamerling. Maar nu de straat langzaam begint op de bloeien met winkels en horeca mist er volgens de initiatiefnemer groen in de straat. Bovenal rijden auto's en scooters er te hard.



Behalve een lagere maximumsnelheid wil de initiatiefnemer ook nog enkele andere aanpassingen in zijn straat. Zo wil hij dat scooters op de autoweg gaan rijden, de slingers uit het fietspad gehaald worden, en meer zebrapaden, fietsparkeerplekken en groen.



Het is niet de eerste keer dat gesproken wordt over een 30 kilometerzone in de straat. Nadat in 2012 een vijfjarig jongetje in de straat ernstig werd aangereden, ging de buurt hierover vruchteloos in gesprek met de gemeente.