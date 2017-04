Buurt tekent bezwaar tegen geplande nieuwbouw Sint Jacob

Er zijn nu al 115 zienswijzen ingediend, dat is gigantisch veel Dick Hinskens

Maar als het aan buurtbewoners Marjolijn Swart en Dick Hinskens ligt, is het nog lang niet zo ver. Ze zijn zeer ontevreden over het huidige bouwplan en de gevolgde procedure. Hoewel de plannen al in 2015 voor het eerst werd gepresenteerd, konden de buurtbewoners pas zes weken geleden bij het ontwerpbesluit hun bezwaren kenbaar maken. "Dan ren je dus eigenlijk achter de feiten aan," zegt Swart.



Verder vrezen Hinskens en Swart een forse toename van verkeersdrukte en zetten ze ook vraagtekens bij de invulling van het gebouw.



Als voorbeeld verwijst Hinskens naar woonzorgcentrum De Makroon in de Marnixstraat. "De parkeergarage die voor bewoners zou zijn wordt nu particulier verhuurd, en de commerciële ruimten zijn ingevuld met het Amsterdam Dance Center, Cold Pressed Juicery, fitnesscentrum Rocycle Studio's en andere niet- seniorengebonden commerciële uitbaters. Als het niet vastligt, kun je er donder op zeggen dat dat hier ook gaat gebeuren," aldus Hinskens.



Pamflet

Met een aantal andere buurtbewoners proberen Swart en Hinskens nu hun stem te laten horen. Ze stuurden duizend buurtbewoners een pamflet met daarin zelfgemaakte 3D- afbeeldingen van het voorgenomen

bouwwerk, informatie over de punten waarop de plannen volgens hen ontoelaatbaar zijn en de oproep bezwaar te maken bij de gemeente met een zogenoemde zienswijze.



"Er zijn nu al 115 zienswijzen ingediend, dat is gigantisch veel, afgezet tegen de 1076 huishoudens in de Plantagebuurt," zegt Hinskens.



Geen commentaar Koopmans Bouwgroep is verantwoordelijk voor de bouw van het project. Directeur Hans Smit geeft aan nog geen inhoudelijk commentaar te kunnen geven. "We moeten nog overleggen met de gemeente om te kijken of de bezwaren terecht zijn."



Wel benadrukt hij dat de commerciële ruimten alleen ingevuld zullen worden door zorggerelateerde voorzieningen - 'absoluut geen winkels' - en dat de parkeergarage niet openbaar wordt, maar alleen beschikbaar voor bewoners en personeel.



Volgens Smit geven objectieve metingen aan dat de verkeersdrukte wel mee zal vallen. "Het gaat hier om zorgvragende mensen die niet drie keer op een dag in en uit gaan."



De gemeente kan volgens een woordvoerder inhoudelijke nog geen reactie geven 'omdat de zienswijzen nog niet zijn geïnventariseerd'.