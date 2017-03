Burger King moet 75.000 euro betalen aan straatvoetbalbond

De SVBN had tegen sponsor Burger King een kort geding aangespannen, omdat het hamburgerrestaurant een sponsorcontract niet was nagekomen.



In de overeenkomst is bepaald dat Burger King jaarlijks 150.000 euro aan sponsorgelden moet overmaken aan de stichting. In 2016 betaalde Burger King echter slechts de helft van het bedrag. De overige 75.000 euro moet nu worden voldaan.



Edgar Davids

De straatvoetbalbond probeert sinds 2008 de sociale samenhang in wijken te verbeteren. Edgar Davids en Humberto Tan zijn medeoprichters van het initiatief.



De stichting organiseert jaarlijks in samenwerking met gemeenten op 5 mei de Nationale Straatvoetbal Kampioenschappen. Dit jaar vindt het toernooi onder andere plaats in Amsterdam Nieuw-West en Amsterdam Zuid.