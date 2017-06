Brug 175 heet vanaf nu de Wim Sonneveldbrug

De nieuwe naam voor de tot nu toe naamloze brug werd woensdagmiddag onthuld door komiek André van Duin en stadsdeelvoorzitter Boudewijn Oranje.



Het initiatief voor het vernoemen van een brug naar Wim Sonneveld werd ruim een jaar geleden genomen door Daan Bartels. De kleinkunstverteller organiseert Wim Sonneveld-wandelingen door Amsterdam, waarbij hij mensen meeneemt langs de huizen waar Sonneveld woonde en de theaters waar hij optrad. De in 1974 overleden cabaretier, acteur en zanger werd geboren in Utrecht, maar woonde en werkte jaren in Amsterdam.



Bartels wilde in eerste instantie brug 40, bij de Reguliers- en Keizersgracht, vernoemen naar Sonneveld, omdat dit vlakbij de plek is waar hij jarenlang woonde. Uiteindelijk werd in samenwerking met het stadsdeel toch brug 175 gekozen.



Vanwege het honderd jarig jubileum van Sonneveld vinden in de stad een reeks aan activiteiten plaats. Zo is er onder meer in de Centrale Hal van het Stadsarchief een tentoonstelling met bijzondere en deels onbekende foto's van de artiest.



