Brandweerman geschorst na racistische opmerkingen

Maar volgens de brandweerman is sprake van karaktermoord en wordt hij ten onrechte in een politieke discussie betrokken.



Vrijdagochtend vroeg de brandweerman de Amsterdamse rechtbank om de schorsing op te heffen en om het onderzoek naar zijn gedragingen te staken. Volgens de man, een tengere vijftiger met grijs haar die al 21 jaar bij de Amsterdamse brandweer werkt, worden er valse roddels over hem verspreid.



Hij zou veelvuldig hebben gesproken over 'kankermarokkanen', 'zwarte apen' en over de islam hebben gezegd: 'ze kunnen de pestpleuris krijgen met dat geloof.'



Aangaande een allochtone collega zou hij op de kazerne hebben opgemerkt: 'We moeten een kruis op de douche timmeren, zodat hij niet meer kan douchen.' Het gebied waar hij moest uitrukken, Amsterdam-West, zou hij 'het kalifaat' hebben genoemd.



Onderzoeken

Brandweercommandant Leen Schaap, sinds juni vorig jaar door burgemeester Van der Laan aangesteld om als oud-politiecommissaris een frisse wind door het brandweerkorps te laten waaien, wil die gedragingen grondig onderzoeken.



Ook over het verhaal dat de brandweerman in een nazi-achtig uniform door de kazerne zou hebben gelopen, moet de waarheid boven tafel komen, vindt Schaap. "Ik zou het geweldig vinden als uit het onderzoek blijkt dat het niet waar is, maar tot die tijd vind ik het zo ernstig dat het in het belang van de brandweer is dat hij voorlopig niet op de kazerne komt."



Volgens de brandweerman liep hij 'in een onderbroek met een oude jas aan en een petje op door de kazerne.' "Dat is brandweerhumor."



Opvallend is dat de gewraakte uitlatingen zouden zijn gedaan in de jaren voordat Schaap commandant was. De vorige brandweercommandant wist dat er iets speelde rond de bewuste brandweerman, maar besloot niet verder te onderzoeken.



Verdeeldheid

Omdat de brandweerman ziek werd en in december weer wilde werken, kwam de kwestie bij Schaap onder de aandacht. Die besloot dat nader onderzoek nodig was. "Het is mijn plicht als commandant om dit te onderzoeken. Dat hij een goede brandweerman is, weegt niet op tegen het feit dat door dit soort gedragingen mensen gekwetst worden of dat er verdeeldheid ontstaat in de brandweerploeg."



De brandweerman zei tegen de rechtbank dat het nieuws bij hem als een mokerslag aankwam: "Hiermee wil de brandweercommandant een keihard voorbeeld stellen, om te laten zien dat niets wordt getolereerd."



De kwestie zorgt binnen de Amsterdamse brandweer voor verdeeldheid. In het korps is het onrustig, nu Eberhard van der Laan en de door hem aangestelde Schaap de brandweer ingrijpend willen hervormen. De burgemeester oordeelde vorige maand vernietigend over de cultuur binnen de brandweer, waar 'een fundamentele omslag' nodig zou zijn.