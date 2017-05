Brand Westelijk Havengebied duurt voort: wat is er aan de hand?

Wat brandt er?

Huiselijk afval, opgeslagen in een grote loods. De brand begon zaterdagavond rond half acht en duurt nog steeds voort. Degene die de brand als eerste meldde, heeft explosies gehoord. De brandweer zelf heeft geen explosies gehoord. Dak en gevel van de Icova-loods zijn ingestort en er zijn verschillende brandhaarden.



Om bij de grootste brandhaard te komen en gerichter te kunnen blussen forceert de brandweer openingen en laaien vuur en rook soms op. De brand is niet overgeslagen naar belendende panden. Een maand geleden was er een kilometer verderop ook een grote brand in een loods.



Is er een verband?

Dat kan de brandweer niet zeggen. "We moeten eerst de brand zelf onder controle krijgen voordat we onderzoek kunnen doen naar de oorzaak," aldus de woordvoerder. Mocht onderzoek uitwijzen dat er sprake is van brandstichting, dan wordt de zaak overgedragen aan de politie.



Is de rook gevaarlijk?

Elke vorm van rookontwikkeling is gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar de brandweer heeft geen extra giftige stoffen gemeten op het terrein bij Icova en evenmin in woonwijken die het dichtst bij de brand liggen. Wel heeft de brandweer een NL-Alert laten versturen, want ramen en deuren dichtdoen bij rook is altijd van belang.



Werkt dat NL-Alert goed?

Nee, het werkt niet zoals het zou moeten. "Sommige mensen in de getroffen regio's krijgen wel een bericht, anderen niet," aldus de voorlichter. "Dat heeft te maken met de zendmasten, maar meer duidelijkheid daarover hebben we nu niet."



Ook bij de brand in het Westelijk Havengebied van 22 april is NL-Alert ingezet. Het evaluatierapport daarover is nog niet verschenen. NL-Alert is een dienst van de overheid, en is niet verplicht voor burgers. Mocht sprake zijn van giftige rookontwikkeling, dan heeft de overheid ook de mogelijkheid om burgers te informeren via rondrijdende politieauto's met een megafoon.



Lees ook: Nog altijd veel rook door grote brand Westelijk Havengebied