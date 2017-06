Fons Vitae Lyceum in Zuid in brand

Er zijn meerdere blusvoertuigen aanwezig en één persoon is vanwege lichte brandwonden en het inademen van rook opgehaald door een ambulance. Dat was één van de schilders, bevestigt de brandweer.



Schade

Er wordt druk geblust maar de brand breidt zich ook uit. De schade die de bovenverdieping oploopt is volgens Asser dusdanig dat er tijdens de rest van dit schooljaar vermoedelijk geen les meer gegeven kan worden.



Vanwege het voor het warme weer ingestelde tropenrooster was het toen de brand uitbrak niet meer druk in de school. Alleen een aantal huiswerkklassen was nog aanwezig. Eén klasje van tien leerlingen zat recht onder het dak toen een bouwvakker zich meldde met het bericht dat er brand was. "Dat geloofden we eerst niet," zegt Zeb Terwee (16), die inmiddels buiten staat. "We zijn uiteindelijk toch naar buiten gegaan en best wel geschrokken."