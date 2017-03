Boze Drakefans: 'Ik heb hem uit mijn playlist gehaald'

de barman vertelt me net dat drake backstage ligt te kotsen omdat hij te veel jonko heeft gerookt — beau ockers (@BeauOckers) 27 maart 2017

Geblowd

Het optreden dat staat gepland voor dinsdagavond is niet uitgesteld. Met de ziekte van Drake lijkt het dus mee te vallen. Wat er dan wel was? Een Tweet van 3FM-producer Beau Ockers werd veel gedeeld. Daarin stond dat een barman had verteld dat Drake backstage aan het overgeven was omdat hij te veel had geblowd.



Marjanne Manders, woordvoerder van Mojo, kan dit niet bevestigen. "We kunnen niet anders dan doorgeven wat wij van het management te horen hebben gekregen. Ons productiekantoor in de Ziggo Dome zit op een andere verdieping dan de kleedkamers van de artiesten, we komen daar niet eens bij. Misschien dat de barman meer weet dan wij, maar het lijkt me sterk."



Ook columnist James Worthy was aanwezig in de Ziggo Dome: Drake kan net zo goed tegen wiet als Ard van der Steur