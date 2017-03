Bouw 700 woningen Ndsm-werf in de zomer van start

In fase 1 (Pontkade) worden de eerste 245 koop- en huurwoningen gebouwd, in combinatie met retail en horeca. Daarna volgen elders op de werf nog 455 koop- en huurwoningen.



Aan de waterkant komt een internationaal appartementenhotel, een horeca- en kantoorprogramma en 150 koop- en huurwoningen. De plannen hiervoor zijn al ingediend, zo meldt het bedrijf.



Op dit moment wordt aan de waterkant al een gebouw ontwikkeld voor creatieve bedrijven. In 2016 leverde Amsterdam Waterfront al bijna 380 studentenwoningen en een ROC van 4.000 m2 op.



Vernieuwing

Amsterdam Waterfront is een samenwerking van projectontwikkelaars Biesterbos en Reggeborgh Vastgoed. Eerder worstelde de gemeente met de rol van projectontwikkelaar Ted Biesterbos, omdat vernieuwing van de Ndsm-werf volgens de gemeente stagneerde.



Daarnaast waren er vragen over Biesterbos' rol in de rechtszaak tegen Ton Hooijmaijers, de veroordeelde oud-bestuurder van de provincie Noord-Holland. Die strafvervolging kocht Biesterbos in 2014 af.