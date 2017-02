Bonden stellen KLM 'onverantwoord' ultimatum en dreigen weer met acties

'Het dreigen met acties lijkt nu hét middel van de vakbonden in plaats van in constructief overleg om met elkaar naar een oplossing te zoeken' KLM

Acties

De twee bonden geven KLM nu tot volgende week zaterdagavond elf uur - het moment dat de nieuwe weekdienst in gaat - om alsnog in te binden. Gebeurt dat niet, dan volgen dezelfde week nog acties.



De ingreep leidde vorig jaar al tot dagen vol werkonderbrekingen die uiteindelijk, voorafgaande aan elke vlucht, opliepen tot een uur. De acties werden opgeschort toen KLM en VNC, de grootste cabinebond, weer om tafel kwamen te zitten.



"VNC en FNV hebben altijd gesteld dat cao-onderhandelingen op gelijke voet moeten worden gestart en niet vanuit een achterstandspositie," schrijven de twee bonden in een brief aan personeelstopman Aart Slagt. "De cabinemaatregel moet van tafel om de weg hiervoor vrij te maken."



Onverantwoord

KLM spreekt in een voorlopige reactie al van een 'onverantwoord ultimatum'. "We hebben met grote verbazing kennisgenomen van de eisen," aldus de maatschappij in een reactie die in bezit is van Het Parool. "Het dreigen met acties lijkt nu hét middel van de vakbonden in plaats van constructief overleg om met elkaar naar een oplossing te zoeken."



"KLM heeft het afgelopen jaar voortdurend tevergeefs pogingen gedaan om met de bonden aan tafel te komen. In plaats van snel om de onderhandelingstafel te komen om een alternatief voor de cabinemaatregel te bespreken en verdere afspraken te maken over productiviteit, winstdeling en overige onderwerpen, komen de bonden met weer een nieuwe eis. Ze willen een schriftelijke afspraak dat een wijziging in de samenstelling van het cabinepersoneel in overleg en met instemming van vakbonden wordt doorgevoerd."



"KLM is van mening dat deze aanpak van de bonden totaal onverantwoord is en blijft van mening dat in gesprek gaan de enige weg is om tot een oplossing te komen."



Eind vorige maand won KLM nog een rechtszaak van haar eigen ondernemingsraad, die vond dat de maatregel aan de raad had moeten worden voorgelegd.