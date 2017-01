Boetes tot 1500 euro voor taxironselaars Schiphol

Sinds maandag ontvangen chauffeurs op Schiphol flyers die hen informeren over de nieuwe maatregelen binnen het gebied rond de luchthaven. Taxi's die volgende week alsnog proberen klanten te ronselen, krijgen in eerste instantie een boete van 350 euro. Bij herhaling kan dit oplopen tot 1500 euro en het in beslag nemen van de auto.



Om deze maatregelen van kracht te laten zijn gaat burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer feitelijk tegen de wet in. Alleen door een beroep te doen op het gevaar voor de openbare orde kan hij de aanpassingen tijdelijk doorvoeren.



De rechter

In 2015 oordeelde de rechter namelijk nog dat de gemeente het ronselen van klanten niet mag verbieden en dat elke taxichauffeur met een vergunning klanten mag vervoeren op alle openbare wegen.



Volgens Weterings is de huidige situatie op Schiphol echter onaanvaardbaar. Op de luchthaven is het al meer dan een jaar onrustig. Klanten worden onder valse voorwendselen weggelokt naar taxi's die verderop geparkeerd staan en betalen vervolgens soms torenhoge bedragen voor hun rit.