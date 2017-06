Bloemendaal zat fout in ruzie over Elswoutshoek

In Bloemendaal is niets veranderd Rob Slewe

De politieke kamikazeactie past in het plaatje van een lokaal bestuur dat, aangestuurd door een machtig netwerk rond vrijmetselarij, hockeyvereniging en rotary, alles op alles zet om nieuwkomers in het villadorp het leven zuur te maken.



Vernietigend rapport

Dat was in elk geval het beeld dat interim-burgemeester Aaltje Emmens-Knol schetste in een vernietigend rapport over de bestuurscultuur in Bloemendaal, kort voor ze in 2015 de handdoek in de ring gooide. Haar voorganger Ruud Nederveen was ook gestruikeld over het dossier, zij het dat hij iets te enthousiast de gevestigde belangen verdedigde, onder meer door illegaal opnamen te laten maken van gesprekken tussen ambtenaren en de broers.



Commissaris van de koning Johan Remkes vroeg de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders Bloemendaal erbij te doen, maar ook deze bestuurlijke zwaargewicht slaagde er niet in de zaak vlot te trekken.



Schneiders neemt deze maand afscheid als burgemeester, dus ook zijn opvolger zal zich met het explosieve dossier moeten bezighouden. De Slewes durven zo langzamerhand niet meer te hopen op een goede afloop.



Rob Slewe: "Vandaag is een goede dag, maar we gaan nooit winnen. Er zijn de afgelopen jaren zo veel misdragingen aan het licht gekomen van raadsleden en bestuurders die in elke andere gemeente tot serieuze consequenties hadden geleid. In Bloemendaal is niets veranderd."



