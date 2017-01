Blijdschap, maar ook zorgen over één brug over het IJ

Het duurt nog vijf jaar voor die brug er is, maar het is nú druk Woordvoerder GVB

Of de brug hoog genoeg wordt om binnenvaartschepen met vier lagen containers te kunnen laten passeren, is echter nog maar de vraag: het stadsbestuur heeft daar nog geen beslissing over genomen.



Maar Oram ziet de discussie daarover met vertrouwen tegemoet. "Dat moet vier worden, dan weet je tenminste zeker dat de brug toekomstbestendig is."



Ook Sander Groet van de A'DAM Toren is enthousiast. Hij is blij dat het besluit is genomen voor één brug, maar vindt het jammer dat een passage onder het IJ door vooralsnog kennelijk helemaal is afgevallen.



Uitgang Noord

"Terwijl ze wel praten over station Sixhaven op de noordelijke IJoever. Een passage is veel beter: mensen kunnen dan op een leuke manier naar de andere kant van het water. Noem het dan Uitgang Noord van metrostation CS."



Het GVB is blij dat de stad gaat investeren in meer veerponten, aldus een woordvoerder. "Het duurt nog vijf jaar voor die brug er is, maar het is nú druk. Op extra ponten hoeven de ­Amsterdammers geen vijf jaar te wachten, we kunnen over een jaar nieuwe pontveren hebben. Goed nieuws dus."



Gebaar

Maarten Kloos, oud-directeur van architectuurcentrum Arcam, vindt de keuze om in ­eerste instantie één brug aan te gaan leggen verstandig.



Hij hoopt vooral dat de gemeente met de brug een groots gebaar zal maken. "Het moet niet zo'n voorzichtig bruggetje zijn. Ik hoop op overtuiging, op een gebaar. Amsterdammers moeten de brug zien en er blij van worden."



