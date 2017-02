Bijzondere Amsterdamse prijspen onder de hamer

Prijspennen werden in de 18de eeuw ongeveer tien keer per jaar op de Latijnse School aan leerlingen gegeven voor de beste schoonschrijvers. "Dat was een echte prijs, een hele eer in die tijd om de pen te krijgen," zegt taxateur Martijn Janssens van Van Spengen.



"Het Rijksmuseum heeft ook een paar van deze pennen, maar het bijzondere aan dit exemplaar is dat hij uit een zeer vroege periode komt. Het is voor ons ook niet de eerste keer dat we een prijspen van de Latijnse school veilen."



"Van deze pen weten we dat hij gemaakt is door de Amsterdamse zilversmid Hubert Le Quien, een vooraanstaande zilversmid in de 18de eeuw. Van andere prijspennen is niet altijd de vormer bekend."



Vijf jaar geleden werd een jongere pen door Van Spengen voor ruim 10.000 euro geveild. De verwachte opbrengst voor deze pen uit 1709 is 6.000 tot 8.000 euro. Volgens Janssens zit daar nog enige ruimte in.



De veiling vindt op 15 februari plaats om 19.00 uur.