Bijzonder bevrijdingsvliegtuig teruggevonden

Het is echt nog in verbluffend goede staat, een soort tijdscapsule Arno van der Holst, vinder en oud-directeur Aviodrome

Een dag later landde de Auster nogmaals op de Stadionkade, nog voor de intocht van de geallieerden in de stad.



Minimale aanpassingen

Arno van der Holst - 'altijd op zoek naar vliegtuigen met een goed verhaal' - vond het toestel van Britse makkelij vorig jaar min of meer per toeval tijdens een zoektocht in een loods ergens in Noord-Holland. "Ik wist wel dat in die loods een Auster stond, maar niet dat dat vliegtuigje dit verhaal aan zich had kleven," zegt de oud-directeur van luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad. "Dat heeft de huidige eigenaar me allemaal verteld."



De Auster - normaliter ingezet voor verkenningsvluchten - is na zijn diensttijd eigendom geweest van verschillende particulieren en heeft ook nog jarenlang gevlogen. Met wat minimale aanpassingen zou het toestel volgens Van der Holst nu ook weer de lucht in kunnen. "Het is echt nog in verbluffend goede staat, een soort tijdscapsule." De huidige eigenaar had alle originele logboeken nog in bezit.



De Auster komt op 5 mei naar het Museumplein, waar het tijdens de grootste Vrijheidsmaaltijd van Amsterdam tentoongesteld wordt voor publiek. Hoewel de huidige eigenaar uiterst zuinig op zijn vliegtuig is, wordt het met zijn medewerking nu opgeknapt en toonbaar gemaakt.