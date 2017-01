Bieders TMG al zeker van 55 procent aandelen

Zij bevestigden daarbij hun voornemen om een openbaar bod uit te brengen op alle aandelen TMG. Vorige maand maakten het Belgische Mediahuis en het investeringsbedrijf van de familie Van Puijenbroek, die ruim 41 procent van de aandelen TMG bezit, al bekend dat zij het mediabedrijf helemaal willen inlijven.



Zij hebben daar 5,25 euro per aandeel voor over, wat aan TMG als geheel een prijskaartje hangt van 243 miljoen euro. Inmiddels zijn bindende afspraken gemaakt met aandeelhouders Delta Lloyd en Navitas. Zij zullen hun belangen van respectievelijk 7,3 en 6,7 procent aanbieden.



Daarmee zijn Mediahuis en VP nu al verzekerd van ruim 55 procent van de aandelen. Daarnaast heeft een aantal aandeelhouders zich uitgesproken voor het voorstel, zonder hun belang al aan te bieden. Daarmee kan het bod volgens een woordvoerder van de bieders rekenen op "brede steun van de aandeelhouders''.



Overname

De partijen zijn met elkaar in gesprek. Doel daarvan is om tot een bindend overnamebod te komen waar ook bestuur en commissarissen van TMG achter staan. Over het verloop van die gesprekken wilde de zegsman geen uitspraken doen.



Een overname zou onder meer De Telegraaf, de gratis krant Metro en de regionale kranten van HMC onder een dak brengen met NRC Media en de Limburgse regionale dagbladen. Mediahuis is in eigen land uitgever van Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.