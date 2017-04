Bezwaren tegen nieuw ontwerp UvA-bieb in Oudemanhuispoort

De bestaande bouwplannen van de architecten André van Stigt en Roberto Meyer voor een bibliotheek in de oude ziekenhuisgebouwen op het Binnengasthuisterrein lijken ineens onzeker. De universiteit lanceerde bracht vorige maand een ontwerp naar buiten voor een bibliotheek op een nieuwe plek, in de Oudemanhuispoort.



Bestuur beslist

De UvA laat het academisch personeel dezer dagen tussen de twee plannen kiezen. Het college van bestuur beslist daarna. Er is een uitgebreid tijdpad gemaakt voor het beslissingsproces. Ook worden beide ontwerpen belicht in een tentoonstelling die momenteel op het Binnengasthuisterrein is te zien. Verder is een website ingericht.



Van Stigt had zijn ontwerp waarbij de bibliotheek werd gebouwd in de vroegere Tweede Chirurgische Kliniek van het Binnengasthuis al eerder gemaakt. Dat 'plan A' is toegekend en gegund. De bouw zou vorig jaar beginnen, maar de UvA stelde daarna meer ruimte nodig te hebben. Daarom heeft Van Stigt zijn ontwerp aangepast.



Bovendien lanceerde de UvA het tegenplan, 'plan B', van het architectenbureau Grosfeld van der Velde. Plan B werd vorige maand tegelijk met het vernieuwde plan A openbaar gemaakt.



Als de bibliotheek in de panden aan de Oudemanhuispoort komt, moet een rijtje woningen aan de Slijksteeg worden gesloopt, inclusief een karakteristiek hoekpand van architect Jan Leupen, bekend van het aulagebouw op de Nieuwe Oosterbegraafplaats en het herdenkingsmonument in de Hollandsche Schouwburg. Het bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente heeft alvast studie naar de monumentale waarde van het pand laten verrichten.



Omstreden plein

Verder willen de architecten van plan B een ruim plein maken, waarbij de bouw een nieuw gezicht gaat geven aan de Oudezijds Achterburgwal. Dat plein ligt schuin tegenover de Agnietenkapel. Daar komt ook de entree voor de nieuwe bibliotheek. Het plein is volgens monumentenorganisaties echter in strijd met het bestemmingsplan en het beschermd stadsgezicht.



In de nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap reageert architectuurhistoricus en UvA-docent Gerrit Vermeer gealarmeerd op de nieuwbouwplannen. "Het ziet ernaar uit dat de UvA opnieuw wil ingrijpen in een gebied dat dateert uit de veertiende eeuw," zegt Vermeer. "Een nieuwe periode van eindeloos procederen doemt op." Hij snapt niet waarom niet gewoon het ontwerp van Van Stigt wordt uitgevoerd.