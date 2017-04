Bezetting Amsterdamse haven gestopt

Na zeven uur vol op de wind bovenop de olietank zijn de actievoerders rond drie uur zaterdag zelf weer naar beneden geklommen. Ze hadden een vrije aftocht gekregen van de politie en zijn tevreden over de aandacht die ze hebben getrokken.



Namens Eurotank laat een woordvoerder weten dat de terminal met enige aanpassingen in bedrijf is gebleven. "Zolang de demonstranten niet over het terrein gingen lopen, kon dat ook. We hebben ze vanochtend direct op de hoogte gesteld van de veiligheidsregels. Daarom konden we ietwat aangepast doorwerken. Het is niet zo dat alles stilgelegd is."



Dirty Diesel

De bezetters protesteerden tegen de uitvoer van extra vervuilende diesel naar Afrika vanuit de Amsterdamse haven. Ook keren ze zich tegen verdere groei van de benzineoverslag in wat nu al de grootste benzinehaven van de wereld is.



Vanaf de olietank rolden ze een spandoek uit met de tekst 'Dirty Diesel = CO2lonialism'. Dirty Diesel is de titel van een geruchtmakend rapport waarin de Zwitserse pressiegroep Public Eye vorig jaar openbaarde dat Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen belangrijke schakels zijn in de doorvoer van benzine en diesel voor de Afrikaanse markt met honderden keren meer zwavel dan aan de pomp in de EU is toegestaan.



Ook werd aannemelijk gemaakt dat in deze havens voor de Afrikaanse markt een laagwaardige, goedkopere brandstof wordt geproduceerd, aangelengd met reststoffen. Vooral Amsterdam kwam naar voren als haven waar dit gebeurt.



Voldoet aan eisen

De in Afrika met pompstations actieve oliemaatschappij Vitol zou voor het zogeheten blenden van deze brandstoffen vooral de opslagtanks van Eurotank gebruiken. De terminal is van tankopslagbedrijf VTTI, dat op zijn beurt voor vijftig procent eigendom is van Vitol.



De woordvoerder van VTTI zegt dat de bedrijfsvoering van ETA voldoet aan alle eisen die de Nederlandse overheid en de EU stellen. Ook vindt VTTI dat de handel in brandstoffen voor de West-Afrikaanse markt moet worden aangepakt door internationale wet- en regelgeving.



Zowel de branche als de havenautoriteiten zijn daarover internationaal en binnen Nederland over in gesprek, schrijft de woordvoerder. 'Om te kijken hoe kan worden bijgedragen aan verandering van de lokale standaarden en regelgeving ten aanzien van voor de West-Afrikaanse markt geblende brandstoffen.'