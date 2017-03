Bewoners strijden voor kantoor Wijkcentrum d'Oude Stadt

'De actie is breder dan de problemen van ons buurtcentrum," zegt Paul Busker (59) voorzitter van d'Oude Stadt. "Doordat de vastgoedprijzen in de binnenstad schrikbarend stijgen, kunnen maatschappelijke organisaties als de onze zich geen kantoor meer in het centrum veroorloven."



Aanleiding voor de actie is dat de verhuurder het buurtcentrum de huur voor het kantoor aan de Nieuwe Doelenstraat per 1 april heeft opgezegd. Binnen het bestaande budget, dat even hoog is als de subsidie van rond de 30.000 euro per jaar van stadsdeel Centrum, valt geen vervangende ruimte te vinden is.



Hoge vastgoedhuren

Wel is gesproken over verhuizing naar buurthuis de Boomsspijker aan de Recht Boomssloot, maar die mogelijkheid wijst het wijkcentrum af omdat er geen vergaderruimte is. Busker spreekt van een nijpend probleem voor de binnenstad. In het zestig jaar oude wijkcentrum houden wijkraden, werkgroepen, buurtkranten, milieugroepen en Stadsdorpen kantoor. Ook geven juristen er bewoners adviezen en wordt er les gegeven.



Ook Roeland Rengelink (PvdA), de dagelijks bestuurder van het stadsdeel Centrum die door de actievoerders compleet overvallen werd, ziet dat allerlei maatschappelijke organisaties stuklopen op de hoge vastgoedhuren.



'Draconische bezuinigingen'

Rengelink zucht als hij zo door de actievoerders van het wijkcentrum in de Stopera tot verantwoording wordt geroepen. "Het stadsdeel wordt geconfronteerd met draconische bezuinigingen van de gemeente op het vastgoed en op sociale instellingen. Met de SP op het pluche vind ik dat onbegrijpelijk. Die zit in de coalitie die besluit dat vastgoed van de gemeente wordt afgestoten. Het college heeft massief bezuinigd op stadsdelen."



Rengelink noemt Wijkcentrum d'Oude Stadt een schoolvoorbeeld van wat zich in het stadshart van Amsterdam afspeelt. Woningcorporatie De Key verkocht het pand enige tijd geleden aan een commerciële partij. Die wil betere rendementen en zet de sociale instelling op straat.



Wallendokters

De situatie wordt steeds nijpender, zegt Rengelink. Hij wijst op het probleem van de Wallendokters, twee huisartsen die hun praktijk op de Wallen hadden. Heijnen & De Meij, de laatste huisartsenpraktijk in de rosse buurt, zorgden voor meer dan 3000 patiënten, maar konden in 2015 voor hun gegroeide praktijk geen geschikt pand vinden. Ze hebben op het nippertje een kantoor gekregen in de Nes.



Maar er zijn volgens Rengelink nog andere voorbeelden, zoals fysiotherapeuten en andere dienstverleners die zich geen kantoor bij hun klanten in het centrum meer kunnen veroorloven.