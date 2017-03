Bewoners Oud-Zuid naar rechter om struikelsteen

De twee bewoners maakten bezwaar tegen de gedenksteen voor hun deur, omdat het een onredelijke belasting voor het privéleven van de bewoners en voor hun kinderen zou zijn door de voortdurende confrontatie met de deportatie en de moord op een voormalige bewoner van hun woning. Dit lieten zij de voorzieningenrechter weten tijdens de zitting.



Ook voelen zij zich aangetast in hun privacy, omdat veel voorbijgangers indringend naar de woning zouden kijken. Daarnaast zou de plaatsing van de steen de sfeer in de buurt hebben aangetast.



Verhuizen

De aanwezigheid van het messing steentje van tien bij tien centimeter, met de namen van de veelal Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord in de concentratiekampen, zou zelfs zo belastend zijn dat de bewoners een verhuizing overwegen als hij niet op korte termijn wordt verwijderd.



De voorzieningenrechter moest vorige week echter concluderen dat hij niet in staat is de belangen van de bewoners af te wegen tegen het belang van het plaatsen van de gedenksteen en verwees door naar de privaatrechter.



In Amsterdam liggen, op initiatief van nabestaanden of bewoners, inmiddels 400 struikelstenen en ook dit weekend zal kunstenaar Gunter Demnig handmatig 47 nieuwe exemplaren in stoepen in Centrum, Zuid en Oost leggen.