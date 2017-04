Bewoners Oud-West in hoger beroep tegen longstayhotel

Huurdersvereniging Oud-West en een ondernemer zijn in beroep tegen een uitspraak van de rechter, die de komst van een longstayhotel op de hoek van de Jan Pieter Heijestraat en Borgerstraat goedkeurde.



Dit meldt het actiecomité 'Long stay? No way!' op haar Facebookpagina. De kern van hun bezwaren is dat de bewoners menen dat de motivatie ontbreekt waarom het bestemmingsplan veranderd is. Volgens het actiecomité is er een dringende behoefte aan de terugbouw van de woningen voor de buurt.



Biologische supermarkt

De zaak speelt al enige tijd: in 2009 werden 35 sociale huurwoningen gesloopt, om plaats te maken voor twintig dure, levensloopbestendige koopwoningen te bouwen.



In de zomer van 2014 veranderden de plannen. Projectontwikkelaar Van Wijnen kondigde aan een hotel met 55 appartementen bouwen, waar gasten een half jaar blijven. Verder moet het pand onderdak gaan bieden aan een biologische supermarkt, horeca en aan een detailhandelszaak.



Hiertoe werd het bestemmingsplan gewijzigd, tot onvrede van de bewoners, die bang zijn dat het nieuwe hotel drukte aantrekt en eisen dat het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd.



Daarom vochten ze de wijziging van het bestemmingsplan anderhalf jaar lang aan bij de rechter, die in februari de projectontwikkelaar en de gemeente Amsterdam in het gelijk stelde. Nu hoopt het actiecomité door naar de Raad van State te stappen alsnog de komst van het hotel tegen te houden.





