Bewoners Markermeerdijken eisen alternatieve verzwaring

Markermeerdijk De Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam (33 kilometer) werden in 2006 afgekeurd. Ze zijn niet sterk genoeg om de polder in extreme ­omstandigheden te beschermen. Het Hoogheemraadschap heeft samen met Boskalis en VolkerWessels een plan gemaakt om de dijken te verbeteren. Kosten: 400 miljoen euro.

Modern gemaal

Spaargaren en Vroege denken de klus voor 155 miljoen te kunnen klaren, en de dijk ook nog eens in zijn huidige staat te kunnen laten voortbestaan.



Daarvoor zijn een modern gemaal nodig in de Houtribdijk, waarmee het waterpeil in het Markermeer onder controle kan worden gehouden en langs het traject een flauw hellend talud in het water, waarmee wordt voorkomen dat bij noodweer de golven over de dijk slaan. Dat klinkt bijna kinderlijk eenvoudig in vergelijking met de operatie die het consortium langs de dijk op touw wil zetten.



Het verschil, zei Spaargaren gisteren tijdens de presentatie voor een stampvolle zaal met dijkbewoners, is dat het consortium zich baseert op computermodellen over de kracht van water en dijk die allemaal uitgaan van gegarandeerde zekerheden, en de beide ingenieurs vertrouwen op hun kennis uit de praktijk.



Waardeloos rapport

Spaargaren: "Ik heb nog nooit een dijk zien bezwijken zonder aanzienlijke verhoging van het waterpeil. Dat is één keer gebeurd, in 2003 in Wilnis, maar daar was sprake van een verdroogd dijkdeel. Maar als we met een modern gemaal met een flinke capaciteit, zoals die bijvoorbeeld in Singapore te vinden is, het Markermeer op NAP kunnen houden, kan deze dijk prima voldoen."



Van het verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben de ingenieurs inmiddels een brief gekregen met de mededeling dat hun plan is afgewezen. "Dat is gebeurd op basis van een waardeloos rapport," moppert Spaargaren, die vermoedt dat er andere zaken spelen. "Een gemaal in de Houtribdijk zou onder verantwoordelijkheid van het ministerie vallen. En Rijkswaterstaat heeft gewoonweg niet meer de knowhow in huis om zo'n klus te klaren."