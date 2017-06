Bewoner Prinsengracht mag bubbelbad op dakterras houden

Het bubbelbad stond namelijk op een terras pal op het dak van de buurman. Hij wilde het bad weg hebben, omdat de vereniging van eigenaren geen toestemming had gegeven en wijzigingen aan het terras vanaf de straat te zien waren.



Daarbij zou de jacuzzi scheuren in zijn muren en plafond veroorzaken en voor geluidsoverlast zorgen. De onderbuurman wil zijn huis verkopen en vindt dat hij daarin gehinderd wordt door het overlastgevende bubbelbad.



De voorzieningenrechter oordeelde woensdag echter dat het niet aannemelijk is dat het bad schade aan het pand zou aanrichten of veel geluid zou veroorzaken. Vanaf de straat is het vernieuwde terras ook niet of nauwelijks te zien, vond de rechter. En als daar alsnog een vergunning voor wordt aangevraagd, is de kans dat die wordt verstrekt groot.



De fortuinlijke buurman met een appartement aan de Prinsengracht én een jacuzzi op zijn dakterras kan dus gerust weer verder bubbelen.