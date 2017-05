Bewolkte maar droge dodenherdenking

Tijdens de Nationale Dodenherdenking is het op de meeste plaatsen in het zuiden en westen bewolkt, maar wel droog. De temperatuur ligt om acht uur 's avonds rond de tien graden in Amsterdam. Later op de avond kan het een beetje gaan regenen in de stad.



De festivals die op vrijdag de vrijheid vieren, mogen hun handjes dichtknijpen. De voorspellingen zijn gunstig. Het blijft droog en de temperatuur stijgt 's middags naar zo'n 13 graden. Vrijdagavond koelt het af tot ongeveer tien graden.



