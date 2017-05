Bevrijdingsvliegtuig hangt op Museumplein

Rutte ontsteekt bevrijdingsvuur in Haarlem

Vrijheid is iets wat we moeten koesteren en vieren. Maar het is ook iets om over na te denken, omdat we de vrijheid aan andere mensen door moeten geven.



Dat benadrukte premier Mark Rutte vrijdag bij de start van het bevrijdingsfestival in Haarlem, kort voordat hij het zogenoemde bevrijdingsvuur ontstak. Rutte wees erop dat voor veel mensen op de wereld vrijheid helemaal niet vanzelfsprekend is.



"Nog steeds niet. Eerder het tegenovergestelde zelfs: in veel landen is de vrijheid verder weg dan ooit.''