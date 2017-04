Betogers klimaatmars bijeen op Museumplein

Bert Viergever, beter bekend als Ed van der Elskens punker Bep Broodje, is ook van de partij.



Hij vindt dat de Hemwegcentrale dicht zou moeten, en heeft spandoeken gemaakt met teksten die daarop slaan. "De wereld veranderen begint bij jezelf."



De 17-jarige Nienke is met een groepje scoutingleden naar Amsterdam gekomen. De jongeren vinden het demonstreren leuk om te doen, maar ook nodig. "Met z'n allen kunnen we wat veranderen." Ze vinden vooral dat mensen geen vlees meer moeten eten, om CO2-uitstoot te beperken.



Amsterdammer David Fiolet is eveneens een zeer jonge demonstrant: hij is pas vijf jaar oud. David is met zijn moeder naar de mars gekomen. Zijn motiviatie: "Als de natuur weg is, kunnen er ook geen dieren meer leven want die hebben planten nodig om te eten. En ik hou van dieren."



Obama

Wilmine van den Bosch, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, is een van de sprekers op het Museumplein. Ze citeert Obama: "We zijn de eerste generatie die met klimaatverandering te maken heeft, en de laatste die er iets aan kan doen."



De manifestatie wordt door meer dan vijftig organisaties gesteund waaronder het Wereld Natuurfonds, Greenpeace Nederland en Oxfam Novib.