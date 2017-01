Bestolen Amsterdamse overdonderd door succesvolle crowdfundactie

Ze heeft vorige week maandag goed lopen schelden en tieren. "En hard gehuild." De Amsterdamse student Aartsma was kerst aan het vieren bij haar ouders in Egmond-Binnen toen ze halsoverkop terug naar Amsterdam moest na een bericht van haar huisgenoot: hun studentenhuis in Nieuwendam was leeggeroofd.



"Ze zijn via het raam van een huisgenoot naar binnen gegaan en hebben zo goed als alles kapotgemaakt. Ik trof mijn kamer in puin aan, alles was overhoop gehaald."



Dure spullen

Als jonge ondernemer met een bedrijfje gespecialiseerd in het maken van 360 graden video's had Aartsma nogal wat dure apparatuur in haar kamer liggen. Haar laptop, camera, verschillende lenzen, statieven en andere waardevolle spullen waren weg. "Maar ook persoonlijke bezittingen heb ik verloren, zoals bijvoorbeeld mijn portfolio." Kostbare en soms ook lastige zaken die ze niet zo makkelijk terug kan krijgen.