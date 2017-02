Ierse gangster probeerde Amsterdammer neer te schieten

Alle aangehouden mannen blijven vastzitten.



Dat heeft de rechter-commissaris donderdag besloten. De twee Ieren en de twee Engelsen die zondagavond werden aangehouden, blijven voorlopig in de cel. Ze werden opgepakt nadat een man passerende agenten had aangesproken om hen te vertellen dat hij kort daarvoor met een vuurwapen was bedreigd. De politie arresteerde de vier Britten in café Smokeys.



De twee Ieren bleken later lid van de beruchte criminele organisatie rondom bendeleider Christy Kinahan. Eén van de twee mannen, Gareth C. (1987) zou in die organisatie optreden als een soort veiligheidsman, nadat hij eerder verantwoordelijk zou zijn geweest voor drugshandel in Zuid-Dublin. Hij heeft veroordelingen voor cocaïnehandel, bedreiging en wapenbezit op zijn naam staan. Het is deze Gareth C. die er nu van wordt verdacht voor de deur van de kroeg geprobeerd te hebben op de Amsterdammer te schieten. Dat mislukte omdat zijn wapen dienst weigerde.



De andere Ier die werd aangehouden, de 23-jarige Daniël M. zou beduidend lager in de pikorde staan dan Gareth C. Wie de Engelsen zijn is nog onduidelijk. Wat de groep in Amsterdam deed, en waarom gepoogd zou zijn de Amsterdammer neer te schieten, is onderwerp van onderzoek.



Eerder al bleken er relaties tussen Amsterdamse en Ierse onderwereld. Meest in het oog springend was de aanhouding van de Amsterdamse crimineel Naoufal F. in een appartement in Dublin vorig jaar. Dat huis wordt gezien als een vast adres van de Kinahan-familie. F., die in Nederland in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties, zal binnenkort door de Ierse autoriteiten aan Nederland worden uitgeleverd.