Benefiettoernooi voor veroordeelde voetbalvader

De actie van de familieleden staat los van het voetbaltoernooi. Van Putten: "De familie van de man kennen we niet. Ons doel is om een gezin in nood bij te staan. Zie het als een soort liefdadigheid. Maar als we te weinig aanmeldingen krijgen, gaat het niet door. Dan is het zonde van onze tijd."



De 41-jarige Richard Nieuwenhuizen was grensrechter bij een wedstrijd tussen de B-jeugd van Buitenboys uit Almere en Nieuw Sloten uit Amsterdam. Nadat de wedstrijd uit de hand was gelopen, werd Nieuwenhuizen belaagd door spelers van Nieuw Sloten, waarbij hij werd geschopt en geslagen. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis. De dood van de grensrechter leidde tot een golf van verontwaardiging over geweld op en rond het voetbalveld.