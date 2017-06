Beleidsmakers en bewoners in West ervaren leven met krappe beurs

Je krijgt te maken met dingen waar je normaal gesproken niet bij stilstaat. Roel Schoenmakers van Cascoland

Armoedebestrijding

Op deze manier willen ze anderen de uitzichtloosheid van de situatie laten ervaren waarin mensen in de schuldsanering leven, om uiteindelijk ook de politiek te bewegen tot een concretere armoedebestrijdingsaanpak. "We willen dat ambtenaren zelf ervaren wat de gevolgen zijn van hun beleid."



Om 'valsspelen' te voorkomen zijn er wat spelregels. Zo is het niet de bedoeling dat je zondag de koelkast of de voorraadkast nog eens goed volstopt of maximaal de auto volpompt. Ook zijn er richtlijnen voor het budget: één volwassene moet het doen met 50 euro per week, maar een volwassene met drie kinderen kan 110 euro besteden.



Verjaardagsfeestje

Verder verzint een team van ervaringsdeskundigen, dat de deelnemers gedurende de week ook begeleidt, elke dag nieuwe uitdagingen voor de deelnemers om te laten zien waar je nog meer tegenaan kunt lopen. Wat doe je bijvoorbeeld als je plotseling naar Deventer moet voor familiebezoek of als je kind een verjaardagsfeestje heeft. "Reizen of een cadeautje kunnen dan opeens zwaar op je budget drukken."



Schoenmakers begint maandag aan de uitdaging samen met zijn partner en zoon en met slechts 70 euro op zak. Over het eten maakt hij zich geen zorgen. Moeilijk wordt, denkt hij, het moment dat hij op vrijdag in de kroeg staat met vrienden. "Is bijvoorbeeld een rondje geven, terwijl mijn zoon niet naar een feestje kan, dan moreel verantwoord?"



Tips en tricks

Een week leven is natuurlijk niet hetzelfde als daadwerkelijk leven met een minimuminkomen, zegt Schoenmakers. "Maar je krijgt te maken met dingen waar je normaal gesproken niet bij stilstaat en het zet je in elk geval aan het denken."



Alle ervaringen, de uitgaven, tips en oplossingen worden de hele week bijgehouden. Kunnen mensen de Amsterdamse armoedevoorzieningen vinden of ontdekken ze misschien zelf dingen die van pas kunnen komen? Alle tips en tricks worden verzameld en gebundeld voor mensen die daadwerkelijk leven met een minimuminkomen. Ook wordt de week gedocumenteerd door film- en radiomaker Jesper Buursink.