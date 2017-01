Beelden getoond van mogelijke dader moord Rosleny Magdalena

De 28-jarige vrouw werd op 17 november neergeschoten nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. Ze stierf ter plekke aan haar verwondingen op een bruggetje bij het Maldenhof.



Bewust doelwit

Op camerabeelden is te zien dat de vrouw op de bewuste ochtend mogelijk is opgewacht en achtervolgd door een fietser. De politie wil graag meer informatie over deze persoon, in regenpak en op een damesfiets, en roept mensen op om contact op te nemen indien ze meer over deze zaak weten.



Eerder liet de politie al weten dat het erop lijkt dat het slachtoffer een bewust doelwit was. Ze was niet bekend bij politie en justitie. Daarom gaat het mogelijk om een persoonlijk conflict waarbij iemand betrokken was die het slachtoffer kende.