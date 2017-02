Beelden getoond van homomishandeling CS

In oktober 2016 ontstond achter het Centraal Station een vechtpartij na een discussie op de pont vanaf Amsterdam-Noord. Twee mannen, van 51 en 55 jaar, werden hierbij zwaar mishandeld en uitgescholden vannwege hun geaardheid.



Op de beelden van Opsporing Verzocht is duidelijk te zien hoe de twee slachtoffers door drie jongens van hun scooter worden gereden. Beelden van de mishandeling zelf werden vanwege de heftigheid niet getoond.



Helpende studenten

Wel bekend is dat een van hen tegen de grond is geslagen en meerdere keren in zijn gezicht getrapt, zelfs toen hij al bewusteloos was. Hij liep een schedelbreuk op en kon twee maanden niet werken.



"Bij de eerste klap was bij mij het lampje uit," vertelt de andere partner anoniem op TV. "Ik kan niet geloven dat zoiets in Amsterdam gebeurt."



Langskemonde studenten wisten de belagers uiteindelijk weg te jagen ook maakte zij foto's van de verdachten. Toch lukte het de politie tot nog toe nog niet om de zaak op te lossen.