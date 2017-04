BBC kiest de vijf mooiste culturele plekken in Amsterdam

4. De Oude Kerk

Ramirez: 'In een kerk vind je vaak komedische afbeeldingen van het dagelijks leven of morele boodschappen. In de oudste kerk van Amsterdam zijn de afbeeldingen speciaal. Er is een duidelijke obsessie met ontlasting.'



5. Muur van Appel in Stedelijk Museum

Sooke: 'De muur, voltooid in 1956, bestaande uit drie kleurrijke elementen (een vogel, een persoon en een bloem), die op een zelfbewuste kinderlijke manier worden gemaakt, is Karel Appels vrolijke muurschildering een expressief en energiek stuk moderne kunst.