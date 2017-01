Barsten in glazen gevel Chanelwinkel worden niet gerepareerd

Volgens mij baalt Chanel niet Jan Knikker, woordvoerder architectenbureau MVRDV

De glazen stenen zijn gemaakt door glasspecialisten uit Venetië en worden met een speciaal soort lijm, die ook door orthodontisten wordt gebruikt bij het lijmen van kronen, op hun plek gehouden. "Bij het uithardingsproces van die speciale kit zijn scheurtjes ontstaan. Het is niet gevaarlijk voor de pui, enkel vanuit esthetisch oogpunt is het jammer."



Hoge nood

Omdat het geen gevaar kan opleveren, heeft het architectenbureau besloten dat ze met de gebarsten stenen kunnen leven. De stenen zouden weliswaar vervangen kunnen worden, maar dat is een intensief proces. "We kunnen in principe alles eruit halen, maar dat doen we alleen bij hoge nood. De huidige scheurtjes doen niets af aan het functioneren van de gevel."



Inmiddels heeft het architectenbureau in samenwerking met de Technische Universiteit Delft een manier ontwikkeld waarbij de lijm geen sporen zal achterlaten.



Knikker zegt geen contact te hebben gehad met Chanel, de huidige huurder van het pand. "Volgens mij balen ze niet." Chanel was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.