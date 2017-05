Barbecuers weten het Rembrandtpark goed te vinden

In het Vondelpark ontstond tot vorige zomer op warme dagen een barbecuefestijn van formaat. Zo vol werd het soms dat een rookgordijn je tegemoet kwam bij de ingang van het park. In januari stemde de bestuurscommissie Zuid voor een verbod, in de hoop een einde te maken aan de overlast en de rotzooi die bezoekers achterlieten. Vanaf 1 maart ging het verbod van kracht.



Wordt het nu drukker in het Rembrandtpark, omdat barbecuers uitwijken naar West? Het zou kunnen, zegt muzikant Branko Mirkovic (64) die wekelijks met zijn vrouw Magdalena en soms met zijn kinderen in het park barbecuet. Vanuit hun witte Canta schalt muziek, een vuilniszak hangt aan de achterklep. Ze hebben altijd wegwerpbarbecues en goed gemarineerd vlees.



Mirkovic: "Het is hier heerlijk rustig." Op deze zondagavond, een avond dat het kwik niet boven de twintig graden kruipt valt het inderdaad mee. Student Bob Timmers hoopt ook dat die rust wordt benadrukt. "We moeten niet doen alsof het nu al vol is hier, want voordat je het weet komt hier ook een verbod. En waar moeten we dan heen? We wonen op kleine studentenkamers."



