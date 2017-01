Bakker in Slotervaart mag van rechter brood blijven bakken

De buren van de bakkerij stelden last te hebben van stank- en geluidshinder. De rechtbank oordeelde deze week dat ze zich hier niet in kunnen vinden.



De bakker had namelijk al een afzuiger met ontgeuringsinstallatie aangebracht en de broodovens zo aangepast dat ze geen lawaai meer maakten.



Vergunning

Omwonenden hadden de gemeente Amsterdam verzocht een handhavingsverzoek in te stellen met als argument dat de productie van brood in de bakkerij niet is toegestaan. De rechtbank gaat hier niet in mee.



Eerder was al een omgevingsvergunning verleend en hieronder vallen ook productiewerkzaamheden. Zeker aangezien de eigenaar 'voor het produceren en verkopen van brood' op zijn aanvraag had geschreven.