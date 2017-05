Baâdoud wil geen lijsttrekker PvdA Amsterdam worden

In plaats daarvan steunt hij de kandidatuur van Jeroen van Berkel, voorzitter van stadsdeel West.



Baâdoud ziet niets in een verkiezing tussen lijsttrekkers "waarin je vooral vertelt dat jij beter bent dan een ander partijgenoot," zo laat hij maandag weten. Volgens hem moet de partij juist de krachten bundelen.



Handtekeningen

Eind juni kunnen de leden van de PvdA de lijsttrekker kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De naam van Baâdoud, het gezicht van de partij in Nieuw-West, zingt al enige tijd rond.



Hij heeft de afgelopen weken diverse gesprekken gevoerd met partijgenoten, zo laat hij weten. Een groep medestanders heeft de benodigde honderd handtekeningen al verzameld.



Maar Baâdoud ziet 'bewust' af van deelname. Zijn standpunt is opmerkelijk in een week waarin duidelijk werd dat Diederik Samsom, voormalig partijleider van de PvdA in Den Haag, ook geen heil zag in een lijsttrekkersverkiezing voor de Tweede Kamerverkiezingen.



Marjolein Moorman

Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad, is wel kandidaat. Zij zal het in ieder geval opnemen tegen Roeland Rengelink van stadsdeel Centrum en tegen Van Berkel. Baâdoud steunt zijn collega in West, omdat hun 'opvattingen over politiek, Amsterdam en onze vereniging op elkaar aan sluiten.'



Kandidaten voor de lijsttrekkersverkiezingen kunnen zich tot 17 mei melden.