Auto's staan steeds vaker vast in en rond Amsterdam

De vertraging in de stad en op de snelwegen in de regio liep voor Amsterdam op tot 22 procent. In de ochtendspits is dit 35 procent, in de avondspits zelfs 52. Een jaar eerder bedroeg de vertraging respectievelijk 31 en 47 procent.



In actie komen

TomTom heeft uitgerekend dat iemand die dagelijks in de spits van en naar het werk rijdt, afgelopen jaar 101 uur in de file heeft gestaan.



Volgens Ploos van Amstel moet Amsterdam meer in actie komen. De groeiende economie leidt tot meer werk en vracht en daarmee tot meer files. "De stad doet al het nodige, maar zal een tandje moeten bijschakelen."



Maatregelen

De verwachting is dat de economie zal blijven groeien: specialisten van onder meer het Planbureau voor de Leefomgeving voorspellen in 2020 voor de regio 33 procent meer voertuigkilometers, zegt Ploos. "De auto is dominant en blijft dat voorlopig nog. De infrastructuur binnen de gemeente wordt een steeds groter probleem nu de mobiliteit op deze manier niet verder kan groeien."



Volgens de gemeente zijn afgelopen jaar allerlei maatregelen genomen om meer ruimte te geven aan auto's. Een woordvoerder zegt dat de drukste punten in de binnenstad liggen.



"Auto's die daar ook daadwerkelijk moeten zijn, krijgen die ruimte. De knip op de Munt is daar een voorbeeld van: mensen die de binnenstad alleen maar gebruiken als doorgaande route, kiezen nu een logischer alternatief over bijvoorbeeld de centrumring. Veel van die maatregelen zijn in de loop van 2016 genomen dus de effecten daarvan zijn nog niet in deze index verwerkt."