Auto ondersteboven op IJdoornlaan: bestuurder spoorloos

De auto werd ondersteboven in de berm aangetroffen, de bestuurder had het veld geruimd. De politie ging vervolgens naar hem op zoek op het adres waarop de auto stond geregistreerd, maar trof de bestuurder niet aan.



Volgens een politiewoordvoerder is het, ook als er geen letselschade is, een misdrijf om de plaats van een ongeval te verlaten en hier geen melding van te doen. "Het feit dat de bestuurder niet meer ter plaatse was, doet vermoeden dat er meer aan de hand was," aldus de woordvoerder.



Onderzoek moet uitwijzen waarom de bestuurder verdween. De auto is inmiddels verwijderd.