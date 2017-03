Auto crasht na achtervolging op Prinseneiland

Agenten zien in de Tasmanstraat in de Spaardammerbuurt een auto rijden die vermoedelijk gestolen is. De bestuurder negeert een stopteken en rijdt op hoge snelheid door de woonwijk. De agenten gaan in de achtervolging, maar raken de auto kwijt wanneer hij een andere auto ramt.



Op Prinseneiland wijzen buurtbewoners op een auto die even daarvoor is gecrasht. De verdachte blijkt op de voet op de vlucht geslagen, maar kan dankzij aanwijzingen van getuigen even later worden aangehouden. Hij zit nog vast. De auto is door Team Transport Amsterdam weggesleept.