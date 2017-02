Asscher: Amsterdam is een pretpark voor rijken

Volgens Asscher is de hoofdstad een 'pretpark geworden voor mensen met een grote portemonnee'. Asscher vreest dat wonen in Amsterdam steeds minder bereikbaar wordt voor mensen met lage en middeninkomens.



"Ik zie dat er heel wat sociale woningen verkocht worden. Er wordt ook gebouwd, dat is goed voor de stad, maar er worden er ook heel veel verkocht," aldus Asscher.



De PvdA-voorman snapt dat een hoop kiezers het vertrouwen in zijn partij zijn verloren en snapt wel waar de kritiek vandaan komt dat de PvdA naar het midden is opgeschoven. "Ja, we hebben de afgelopen jaren compromissen moeten sluiten, we komen uit een ongelooflijk moeilijke tijd en ik ben eerlijk tegen deze mensen, als je denkt dat politiek perfect is en dat je zelf nooit fouten maakt prima, dan zul je iedere keer op een andere partij stemmen."