Asielzoekerscentrum Bijlmerbajes krijgt tijdelijk hotel

Dat is in maart besloten door het college. De torens van de voormalige Bijlmerbajes doen sinds augustus vorig jaar dienst als asielzoekerscentrum met een opvangcapaciteit van 1000 mensen. Momenteel wonen 600 mensen in het complex en staan 2 van de 6 torens leeg. In één daarvan, toren 700, wil Amsterdam vanaf medio juni tot en met in ieder geval 1 november een hotel met 36 tot 50 bedden inrichten.



De bedoeling is dat 80 tot 90 procent van de daardoor beschikbaar komende arbeidsplaatsen ingevuld wordt door asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij kunnen aan de slag bij bijvoorbeeld de receptie, de schoonmaakploeg of als portier. Volgende week dinsdag licht de gemeente de plannen toe op een bijeenkomst voor omwonenden.



Broedplaats

De exploitatie van het hotel, dat de werktitel 'Hotel Utopia' heeft, is in handen van The Student Hotel, de maatschappelijk onderneming Movement on the Ground en Refugee Company. Laatstgenoemde onderneming is ook al actief in Lola Lik, de creatieve broedplaats die sinds januari naast het azc huist. Lola Lik maakt tot en met november gebruik van het terrein. Daarom is het geplande hotel ook tot dan open.



Wethouder Eric van der Burg van Grondzaken benadrukt dat de komst van het hotel nog niet in kannen en kruiken is. De ruimte van het AZC Wenckebachweg is nu formeel eigendom van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok is eindverantwoordelijk voor het COA en moet zijn toestemming nog geven. Die wordt overigens op zeer korte termijn verwacht.