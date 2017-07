Arrestatie na ramkraak brillenwinkel Mosveld

Volgens een getuige reed een auto rond 04.55 uur tegen de pui van de winkel. Het voertuig reed vervolgens weg in de richting van de Wingerdweg.



Twee personen, beiden donker gekleed, gingen naar binnen en kwamen korte tijd later weer naar buiten. Zij gingen er vandoor op een scooter. Ook zij reden weg in de richting van de Wingerdweg.



De politie ging, onder meer met een helikopter, op zoek naar de daders. In het Noorderpark zagen agenten een man uit de bosjes komen en wegrennen. Omdat hij ook voldeed aan het signalement, is de 19-jarige Amsterdammer aangehouden.



Even later trof de politie op de Wingerdweg een beschadigde auto aan, die vermoedelijk is gebruikt bij de ramkraak. Het voertuig is in beslag genomen.



Volgens de politie is het niet bekend of de daders iets hebben buitgemaakt. Getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie.