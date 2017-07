Arrestant besmeurt cel met eigen uitwerpselen

De man was aangehouden vanwege verstoring van de openbare orde. De politie doet op Facebook verslag van de 'verrassing' van de verdachte. Want het eerder nog schone dagverblijf waar de man werd vastgehouden, zag niet veel later duidelijk minder wit.



'Kennelijk vond hij de muren té schoon,' schrijft de politie. 'En heeft hij op zijn manier het dagverblijf een beetje 'opgefleurd'.' De agenten troffen de muren van de cel besmeurd met de uitwerpselen van de arrestant aan.



De verdachte is overgeplaatst en de agenten hebben - hermetisch ingepakt in witte pakken - de cel weer toonbaar gekregen. Er is aangifte van vernieling gedaan en er is een schadevergoeding geëist voor het schoonmaken.