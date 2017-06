Arcadis ontwerpt eigen hoofdkantoor op de Zuidas

De bouw begint volgens ontwikkelaar G&S in de loop van volgend jaar.



Arcadis is nu nog gevestigd in één van de Symphonytorens, even verderop aan de Zuidas. Het huurcontract daarvoor loopt in 2021 af.



Omdat Arcadis ook actief is in milieumanagement worden er allemaal duurzame technieken in het gebouw toegepast. Mogelijk komen op het dak zonnepanelen, windmolens en 'zonnevinnen', waardoor water loopt op het dak.



Heidemij

Arcadis, ontstaan uit Heidemij, is het grootste Nederlandse ingenieursbureau. Het houdt zich onder meer bezig met waterwerken, infrastructuur en milieumanagement en is vooral in de VS en Nederland actief.



Maandag nog kreeg het bedrijf van de Amerikaanse overheid de opdracht voor de restauratie van twee monumenten voor D-Day, in het Franse Normandië.



Eerder tekende het bedrijf al voor de restauratie van het Capitool in Washington en voor het herstel van waterwerken na orkanen Katrina en Sandy in respectievelijk New Orleans en New Jersey.



Ook saneert het bedrijf in opdracht van het Amerikaanse leger bases in de hele wereld.