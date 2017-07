ANWB: filezwaarte nauwelijks gestegen

Dat is opmerkelijk na drie jaar lang forse filegroei, meldt de ANWB zaterdag.



Filezwaarte is de lengte maal de duur van de file. De daling komt vooral doordat er minder file staat in de ochtendspits. Overdag staan er juist meer files dan voorheen en 's avonds is de drukte ongeveer gelijk gebleven. In de Randstad nam de filezwaarte met ruim 5 procent af.



Door verbeterde infrastructuur stroomde het verkeer in de regio Almere-Amsterdam-Amstelveen aanzienlijk beter door. Zo is de A1 verbreed tussen Amsterdam en Muiderberg en zijn er nieuwe aansluitingen gemaakt met de A6 naar Almere en de A9 bij Amstelveen.



De A9 bij Badhoevedorp werd verlegd en de aansluiting met de A4 werd verbeterd.