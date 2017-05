Antipestcoach van start in Nieuw-West

Het initiatief is een samenwerking tussen Positive Society, de Ouder- en Kindteams van de gemeente en het stadsdeel. Twee keer per week, op maandag en donderdag van 18 tot 20 uur, kun je met of zonder afspraak binnenlopen. Ook is er een anoniem Whats­appnummer.



Vervolgens gaan professionals en vertrouwenspersonen, van wie velen zelf in het stadsdeel zijn opgegroeid, met de kinderen en ouders in gesprek en op zoek naar manieren om het pesten te stoppen. Ook broers, zussen, ouders of vrienden kunnen aan de bel trekken.



Dat het stadsdeel nu een anitpestcoach heeft is volgens initiatiefnemer Abdelhamid Idrissi belangrijk omdat pesten door veel ouders in Nieuw-West nog te vaak wordt gezien als bijzaak.



Lees verder: 'Als we niet bijtijds ingrijpen, escaleert het'