Anne Frank kunstwerk op NDSM-werf beklad

Ons pand heeft dan duizend meter muur, waarop iedereen naar hartenlust mag schilderen. Dit is totaal onnodig Peter Coolen

Die kunstenaar is de Braziliaan Eduaro Kobra, vooral bekend van het grootste straatkunstwerk ter wereld in Rio de Janeiro. Hij was ook de officiële kunstenaar van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro dit jaar. Vorig jaar was Kobra op verzoek van Coolen naar Nederland gevlogen en was een ruime maand bezig met de muurschildering.



Duizend meter muur

Helemaal onbegrijpelijk vindt Coolen het, omdat Street Art Today kunstenaars juist aanmoedigt om schilderingen op de gevel van de enorme loods te plaatsen. En er zijn nog genoeg kale plekken om dat te doen. "Ons pand heeft dan duizend meter muur, waarop iedereen naar hartenlust mag schilderen. Dit is totaal onnodig."



De curator gaat de komende dagen met de leden van StreetArt.Today en de kunstenaar kijken hoe ze het schilderij in ere kunnen herstellen. Maar dat gaat nog niet makkelijk worden. Coolen: "Je kunt je voorstellen er zijn best wat kosten mee zijn gemoeid. We zijn hiervoor niet verzekerd, dus hoe we het gaan bekostigen is nog maar de vraag. Misschien doen we een beroep op de gemeente of zetten we een crowdfundingactie op."



Hoe boos hij ook is op de dader, Coolen is bereid hem of haar nog een kans te geven. Coolen: "Als degene die dit heeft gedaan berouw krijgt, mag die zich melden om mee te helpen met het herstel van het kunstwerk."