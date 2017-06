Andreaspenning voor veteraan Wil Jansen

Janssen, zelf een ex-marineman en veteraan, zet zich al vele jaren in voor Amsterdamse veteranen. Om te zorgen dat deze veteranen in contact blijven met elkaar is hij een van de stuwende krachten geweest bij de oprichting van een Amsterdams veteranencafé aan het Kattenburgplein in 2004.



Ook is hij betrokken geweest bij de instandhouding van het café. Hier ontmoeten iedere tweede en vierde maandagmiddag van de maand een groot deel van de Amsterdamse veteranen elkaar.



Vanuit het veteranencafé coördineert Janssen tevens bezoeken aan verschillende herdenkingen in Amsterdam en daarbuiten, waaronder de Amsterdamse Veteranendag.



Op de elfde Amsterdamse veteranendag onmoetten veteranen elkaar op een receptie bij het Stadhuis, met onder andere locoburgemeester Abdeluheb Choho. De Veteranendag is een eerbetoon aan de Nederlandse veteranen.